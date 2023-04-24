В Липецкой области горели жилые дома, автомобиль «Лада» и баня в выходные

Сгоревший дом в селе Прибытково Грязинского района Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 23 апреля в Липецке на улице Скороходова вспыхнул частный двухквартирный дом. С огнем боролись 2 пожарных отделения. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило электропровода. В тот же день в селе Фащевка Грязинского района полыхал автомобиль «Лада-2110». Увы, машина полностью сгорела еще до прибытия спасателей.

В селе Пружинки Липецкого района пожарные тушили деревянную баню. Огонь уничтожил крышу строения на площади 12 кв.м., а также внутреннюю отделку помещений на площади 12 кв.м. В селе Прибытково Грязинского района сгорел дом и надворная постройка. Никто из жильцов не пострадал.

В девятиэтажке на Полиграфической в областном центре произошло короткое замыкание. А на улице Космомольская в жилом доме пламя уничтожило отделку ванной комнаты и частично потолок на кухне на площади 5 кв.м.