Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:00

В Липецкой области горели жилые дома, автомобиль «Лада» и баня в выходные

Никто из жильцов не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Сгоревший дом в селе Прибытково Грязинского района

Сгоревший дом в селе Прибытково Грязинского района

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 23 апреля в Липецке на улице Скороходова вспыхнул частный двухквартирный дом. С огнем боролись 2 пожарных отделения. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило электропровода. В тот же день в селе Фащевка Грязинского района полыхал автомобиль «Лада-2110». Увы, машина полностью сгорела еще до прибытия спасателей.

В селе Пружинки Липецкого района пожарные тушили деревянную баню. Огонь уничтожил крышу строения на площади 12 кв.м., а также внутреннюю отделку помещений на площади 12 кв.м. В селе Прибытково Грязинского района сгорел дом и надворная постройка. Никто из жильцов не пострадал.

В девятиэтажке на Полиграфической в областном центре произошло короткое замыкание. А на улице Космомольская в жилом доме пламя уничтожило отделку ванной комнаты и частично потолок на кухне на площади 5 кв.м.