В Липецке пропал двухметровый мужчина в камуфляжной куртке, нуждающийся в помощи врачей

В Липецке пропал 46-летний мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке пропал двухметровый 46-летний мужчина. Потытняков Сергей Витальевич не выходит на связь с субботы 22 апреля. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом районе.

Приметы: рост 199 сантиметров, худощавого телосложения.

Одежда: камуфляжная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, коричневая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Потытнякова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно. Поисковикам требуется помощь волонтеров.