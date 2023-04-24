В Липецкой области пройдут выборы депутата Госдумы после смерти Николая Борцова

В Липецкой области пройдут выборы депутата Госдумы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы. Они состоятся 10 сентября, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Причина тому – смерть Николая Борцова. Напомним, он скончался в возрасте 77 лет. Прощание с ним состоится 25 апреля в Лебедяни. Там его похоронят на старом Преображенском кладбище.

Представителя в Госдуме от региона выберут избиратели одномандатного округа №114. В него входят Правобережный и Советский округ Липецка, часть Липецкого района, Елец, а также Елецкий, Добровский, Данковский, Лебедянский, Краснинский, Лев-Толстовский, Становлянский и Чаплыгинский районы.

- При проведении дополнительных выборов полномочия окружной избирательной комиссии, согласно закону, будут возложены на избирательную комиссию Липецкой области, - добавили в пресс-службе.