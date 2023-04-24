Третий этаж областной клинической больницы в Липецке отремонтируют к лету за 26 миллионов

В Липецкой областной клинической больнице начался ремонт третьего этажа Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой областной клинической больнице начался ремонт третьего этажа. На улучшения потратят 26 миллионов рублей из региональной казны. На данный момент строители меняют инженерные сети, а после выполнят внутреннюю отделку и поставят новую мебель. Закончить работу должны в этом году к лету.

На обновленном этаже пациентов будут принимать специалисты хирургического профиля - уролог, гинеколог, отоларинголог и другие. Здесь же оборудуют кабинеты для аллерголога, эндокринолога, нефролога, ревматолога и пульмонолога.

Также липчанам сделают удобную зону для ожидания, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кстати, во время ремонта медики продолжают работать - запись на прием не сокращали.