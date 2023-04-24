Юрий Букреев больше не занимает должность и.о. руководителя ГЖИ в Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Юрий Букреев ушел с поста исполняющего обязанности руководителя ГЖИ Липецкой области. Теперь должность занимает Андрей Еремин – бывший заместитель начальника ведомства.

Увольнение прошло по соглашению сторон, сообщает пресс-служба регионального правительства. Юрий Букреев проработал в качестве и.о. в Госжилинспекции около полутора лет.

Чиновник получил образование юриста в ЛГТУ. В 2006 году устроился в мэрию Липецка в департамент экономики. В 2011 году пришел в региональное управление потребрынка на пост замначальника одного из отделов, а позже и вовсе возглавил ведомство.

Юрий Сергеевич следил за ценообразованием на товары и услуги и соблюдением лицензионных требований. Через 10 лет мужчина стал исполняющим обязанности главы Тербунского района.