В Липецке осудят экс-директора фирмы, который обманул клиентов почти на полтора миллиона

В Липецке осудят экс-директора фирмы, который обманул клиентов почти полтора миллиона Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить бывшего коммерческого директора фирмы, которого обвиняют в серии мошенничеств почти на полтора миллиона рублей. 37-летний липчанин в 2020 году работал в компании, специализирующейся на розничной торговле бытовой техникой. Он заключал сделки и договоры с юридическими и физическими лицами.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, деньги покупателей он клал в свой карман, либо потом забирал из кассы. Кто-то переводил ему суммы на банковскую карту. Так он обманул 62 жителей Липецка, которые так и не получили товар. Общая сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.

На экс-директора завели уголовное дело по ч.2 и 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Максимальное наказание по статье – до 6 лет тюрьмы.