В селе под Липецком инспекторы ГИБДД поймали пьяного 17-летнего подростка за рулем ВАЗа

В выходные инспекторы ГИБДД ловили пьяных водителей Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные под Липецком инспекторы ГИБДД поймали пьяного подростка за рулем ВАЗ-2107. Напомним, с 21 по 23 апреля проходил рейд, в ходе которого полицейские в усиленном режиме выявляли нетрезвых нарушителей. 17-летнего парня без водительских прав остановили в селе Троицкое Липецкого района. От отказался от медосвидетельствования.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, инспекторы проверили автомобиль по базе данных. Оказалось, что номера находятся в розыске. Машину отправили на штрафстоянку, а с подростком будут разбираться участковые и инспекция по делам несовершеннолетних.

За три дня рейда автоинспекторы задержали 36 пьяных водителей. Многим из них грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Автомобилисты, совершившие злодеяние повторно, попадают под уголовную статью. В этом случае последует более жесткое наказание – штраф до 300 тысяч рублей, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.