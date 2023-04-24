В Липецке безработная гостья украла у знакомого бижутерию и золото на 240 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке безработная украла из квартиры приятеля шкатулку с бижутерией и золотом. Ущерб составил 240 тысяч рублей. 41-летний мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 40-летняя липчанка. Она три дня гостила у пострадавшего дома. В заключительный день подруга прихватила с собой шкатулку с украшениями его умершей мамы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодейка сдала несколько золотых изделий в ломбард, а остальное отдала правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре задержали курьера мошенников из Ростовской области. Негодяй забрал у пенсионерки из Липецка полмиллиона рублей.