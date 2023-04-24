Ливень и тепло до +16 ожидают в Липецкой области во вторник 25 апреля

25 апреля в Липецкой области обещают облачную и теплую погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 25 апреля, в Липецкой области ожидают облачное с прояснениями небо. Ночью дождей не предвидится, а вот днем местами начнутся ливни. Однако синоптики обещают достаточно теплую погоду.

В темное время суток столбики термометра покажут от трех до восьми градусов выше нуля. Днем же воздух прогреется до +11+16 градусов. Давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба.

Ветер переменных направлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧ по Липецкой области. Ночью его скорость составит от двух до семи метров в секунду, в дневное время – от пяти до десяти м/c.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля жители Данкова наблюдали северное сияние. Явление заметили и в других регионах страны.