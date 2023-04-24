7,5 тысяч пеларгоний и петуний высадили на клумбах площади Авиаторов в Липецке

На площади Авиаторов в Липецке посадили 7,5 тысяч цветов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На площади Авиаторов в Липецке на клумбах высадили 7,5 тысяч цветов. Здесь появились шесть тысяч красных пеларгоний и полторы тысячи петуний, сообщает пресс-служба мэрии.

А у памятника Танкистов специалисты «Зеленхоза» составили «Треугольники» из шести тысяч растений. Цветы занимают 115 квадратов. На данный момент перед мемориалом растут тюльпаны. Позже сотрудники посадят петуньи.

Для украшения областного центра часто используют цинерарию, колеус, тагетис, петуньи и бегонии. Растения стойко переносят городские условия и хорошо сочетаются друг с другом.

Напомним, на озеленение Липецка в 2023 году потратят 130,7 миллионов. На эти деньги посадят 1 225 деревьев и кустарников.