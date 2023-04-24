Питьевую воду отключат на 9 микрорайоне и Манеже во вторник 25 апреля

В Липецке отключат питьевую воду на двух улицах 25 апреля Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 25 апреля, в Липецке отключат питьевую воду на 9 микрорайоне и Манеже. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на Пестеля, 38, 36а, 38/3, 38/4 и Фрунзе, 85. Машина с водой приедет на Пестеля, 38 и к многоэтажке на Фрунзе.

Сотрудники организации предупреждают, что вода может временно сохранять мутность после включения. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, во вторник в Липецкой области ожидают ливни. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее здесь.