Под Липецком пьяная мать во время ссоры ударила 15-летнего сына феном по голове

Рецидивистка получила полгода в колонии-поселении за удар сыну по голове
Фото: Алина ПАЛАГИНА
8 января этого года в Данковском районе Липецкой области между пьяной матерью и 15-летним подростком произошла перепалка. Разъяренная 41-летняя женщина во время ссоры ударила сына феном по голове.
Злодейка не догадалась оказать первую помощь сыну и вернулась к бутылке. В больницу подростка отвезли полицейские. Врачи обработали рану и наложили швы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Правоохранители определили, что нерадивая мать нанесла ребенку легкий вред здоровью. Суд назначил данковчанке полгода в колонии-поселении по пункту «в» части 2 статье 115 УК.
Кстати, ранее данковчанку уже судили – за мошенничество. Приговор пока в законную силу не вступил. Рецидивистку взяли под стражу прямо из зала суда.