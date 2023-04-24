Под Липецком пьяная мать во время ссоры ударила 15-летнего сына феном по голове

Рецидивистка получила полгода в колонии-поселении за удар сыну по голове Фото: Алина ПАЛАГИНА

8 января этого года в Данковском районе Липецкой области между пьяной матерью и 15-летним подростком произошла перепалка. Разъяренная 41-летняя женщина во время ссоры ударила сына феном по голове.

Злодейка не догадалась оказать первую помощь сыну и вернулась к бутылке. В больницу подростка отвезли полицейские. Врачи обработали рану и наложили швы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители определили, что нерадивая мать нанесла ребенку легкий вред здоровью. Суд назначил данковчанке полгода в колонии-поселении по пункту «в» части 2 статье 115 УК.

Кстати, ранее данковчанку уже судили – за мошенничество. Приговор пока в законную силу не вступил. Рецидивистку взяли под стражу прямо из зала суда.