Два пожарных расчета тушили горящий гараж в селе под Липецком

В селе Каменка Задонского района сгорел гараж Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 24 апреля в Липецкой области полыхал гараж. Пожар случился в селе Каменка Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета. Увы, кирпичный гараж полностью сгорел. Но никто из местных не пострадал.

В поселке Петровский Добринского района вспыхнул автомобиль «Дэо Матиз». Пламя уничтожило салон и моторный отсек иномарки. В Липецке в переулке Космический под огневой удар баня из сайдинговых панелей. Два пожарных отделения справились с возгоранием. Сгорела внутренняя отделка строения.

Также накануне в деревне Каширка Липецкого района на площади в 200 квадратных метров полыхала сухая трава. В различных районах области горел мусор.