Под Липецком под домашний арест посадили 47-летнюю женщину, смертельно ранившую любовника

Под Липецком пьяная женщина ударила ножом в спину любовника Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области суд отправил под домашний арест 37-летнюю женщину, которая смертельно ранила ножом любовника. По данным следствия, 16 апреля в Грязях нетрезвая обвиняемая и ее сожитель поругались. В пылу гнева она схватила кухонный нож и ударила им в спину обидчику, повредив внутренние органы. Эмоциональная дама осознала произошедшее, но было поздно. Приехавшие медики констатировали смерть 36-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина признала вину и раскаялась. На нее завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание – до 15 лет лишения свободы.

На время расследования она будет находиться под домашним арестом. Следователи собирают доказательства и проводят необходимые судебные экспертизы.