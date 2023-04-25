55 тысяч Георгиевских лент раздадут жителям Липецкой области ко Дню Победы

В Липецкой области началась традиционная акция «Георгиевская лента» ко Дню Победы Фото: Архив "КП"

В этот вторник, 25 апреля, в Липецкой области запустили традиционную акцию ко Дню Победы. Жителям дарят Георгиевские ленты на улицах. В регионе рассчитывают раздать 55 тысяч штук. Символ 9 Мая можно получить на 236 точках по всей области.

Задействовали 1600 волонтеров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Липчанам расскажут о том, откуда появилась Георгиевская лента и как лучше ее носить.

Напомним, в областном центре изменили место проведения Парада Победы 9 Мая 2023. Военные начнут торжественное шествие на площади Героев. Праздник начнется в десять утра. Также в Липецке отменили вечерний концерт, но горожан ждет масса других патриотических мероприятий.