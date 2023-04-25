Водитель и два пассажира «Фольксвагена» пострадали в ДТП с фурой на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 24 апреля в Липецком районе столкнулись грузовик МАН и легковушка «Фольксваген». ДТП с фурой случилось на трассе Липецк-Хлевное. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, пострадали 43-летний водитель иномарки и два его пассажира.

В Липецке на площади Победы 28-летний мужчина за рулем «Хендай» сбил 15-летнего подростка. Парня положили в больницу. На улице Космонавтов 76-летний водитель «Фольксвагена» наехал на 10-летнего мальчика. Медики осмотрели ребенка и отпустили его домой.

В Краснинском районе на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь вылетел в кювет и перевернулся УАЗ. По предварительным данным, 57-летний автомобилист не справился с управлением. Пассажиры машины получили травмы.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.