В Липецке из-за сообщения о минировании эвакуировали ЛГТУ и отменили занятия

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

В этот вторник 25 апреля в Липецке эвакуировали ЛГТУ. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на почту вуза поступило анонимное сообщение о минировании. Студентов и преподавателей отвели на безопасное расстояние от здания.

На официальной странице ЛГТУ в соцсетях отметили, что занятия в этот день отменяются. К месту происшествия стянулись экстренные службы. Специалисты проверят корпусы. Напомним, в случае происшествия обращаться на номер «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Кстати, в конце марта 40-летний липчанин заплатил 14 тысяч рублей за ложные сообщения о минировании. В прошлом году он трижды звонил в «112», утверждая, что на социальных объектах готовятся взрывы. Его слова ни разу не подтвердились.