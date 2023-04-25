Завкафедрой в ЛГТУ получил ожоги лица и головы после удара током во время занятия

с официального сайта ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

31 января этого года в ЛГТУ произошел несчастный случай. В Липецке заведующего кафедрой электрооборудования ударило током во время занятия со студентами. Преподаватель проверял наличие напряжения на открытых частях электроустановки. В итоге, мужчина получил ожоги лица, головы и век 2-3 степени.

Прокуратура Советского района организовала проверку и нашла нарушения требований охраны труда. В вузе не обучали безопасной работе с оборудованием. Также никто не следил за исправностью устройств, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители направили представление руководству университета. Стражи порядка контролируют исполнение.

– Руководство обязали разработать инструкцию по охране труда при проведении таких практических занятий, – пояснили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры. – Необходимо возложить обязанности на конкретных лиц по содержанию электроустановки в исправном состоянии.

Напомним, во вторник, 25 апреля, ЛГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании. Занятия отменили.