Житель Липецкого района получил 3 года условно за ложное сообщение о минировании детдома Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкого района получил 3 года условно за ложное сообщение о минировании детдома в селе Боринское. Согласно материалам уголовного дела, 25 ноября прошлого года пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в центре помощи детям. Здание проверили специалисты. К счастью, бомбы внутри не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на 35-летнего жителя села Товаро-Никольское завели уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Он объяснил, что всему виной стало его нетрезвое состояние.

Суд приговорил липчанина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Если в этот период мужчина будет нарушать общественный порядок или скроется от контроля, наказание могут заменить на реальный срок. С него также взыщут расходы, затраченные на проверку ложного сообщения.