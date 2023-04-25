Гражданскую панихиду по депутату Госдумы Николаю Борцову провели в ДК Лебедяни 25 апреля

В Липецкой области простились с Николаем Борцовым Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот вторник, 25 апреля, в ДК Лебедяни Липецкой области провели гражданскую панихиду по депутату Госдумы Николаю Борцову. Церемония длилась с девяти утра до полудня.

Почетный гражданин ушел из жизни в 77 лет Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Проститься с меценатом приезжали жители, главы области и районов, депутаты Государственной думы. После в Ново-Казанском соборе состоялось отпевание. Похоронят Николая Борцова на старом Преображенском кладбище.

Николай Иванович ушел из жизни в 77 лет. Почетный гражданин многое сделал для Липецкой области. Возглавлял завод по производству соков. Под его руководством ОАО «Лебедянский» стал крупнейшим предприятием. Также мужчина вкладывался в школы и больницы, помогал восстанавливать храмы и монастыри, благоустраивал родной район.