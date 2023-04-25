К 70-летнему юбилею в Липецкой области учредили серебряную медаль за развитие региона

В Липецкой области учредили медаль за вклад в развитие региона Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецкой области к 70-летнему юбилею учредили серебряную медаль за развитие региона. Награду будут получать липчане которые внесли вклад в экономику, общественную и социальную жизнь. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба областного Совета депутатов.

14 апреля народные избранники одобрили проект. Окончательное решение приняли на сессии в этот вторник, 25 апреля. Дополнительных денег на изготовление награды не потребуется. В бюджете уже предусмотрели средства.

По задумке медаль должны сделать серебристой. На одной стороне по краю нанесут надпись «Липецкой области 70 лет». В центр поместят золотистую карту региона. На обратной стороне изобразят рельефные оливковую ветвь и года «1954-2024».