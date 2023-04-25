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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:26

Первую репетицию парада 9 Мая провели на Красной площади Ельца к 78-летию Победы

Мэр города поделился фотографиями подготовки в социальных сетях
Алина ПАЛАГИНА
из телеграм-канала главы городского округа Ельца

из телеграм-канала главы городского округа Ельца

Фото: с сайта

В этот вторник, 25 апреля, в Ельце Липецкой области провели первую сводную репетицию Парада Победы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Евгений Боровский.

Военные готовились к шествию 9 Мая на Красной площади города. В этом году вся страна будет отмечать 78-летие Победы в Великой Отечественной войне.

из телеграм-канала главы городского округа Ельца

из телеграм-канала главы городского округа Ельца

Фото: с сайта

Напомним, в Липецке генеральную репетицию запланировали на 6 мая. Место проведения парада изменили – в этом году торжество пройдет на площади Героев. После праздничного шествия обычно стартовал «Бессмертный полк», но на этот раз его отменили. Также в областном центре не будут запускать фейерверки и салюты. Вечерний концерт тоже решили не устраивать.

Также с 25 апреля в Липецкой области запустили акцию «Георгиевская лента». Жители региона могут получить оранжево-черный символ 9 Мая на улицах. Всего планируют раздать 55 тысяч лент.