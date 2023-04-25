На трехгодовой ремонт очистных сооружений на Тракторном в Липецке потратят 5,5 миллиардов

Реконструкция очистных сооружений в Липецке на Тракторном начнется в 2023 году Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке на Тракторном планируют отремонтировать очистные сооружения за три года. Депутаты Облсовета одобрили концессию с «РВК-Липецк» сроком на 49 лет. Работы начнут в текущем году. Максимальная сумма, которую может потратить инвестор на реконструкцию, составила более 5,5 миллиардов рублей – с учетом НДС.

Из Фонда развития территорий направят 1,6 миллиард рублей. Также концессионер вложит 137 миллионов собственной прибыли. 3,8 миллиардов организация получит из займов, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Компания должна будет улучшить системы газовой и первичной грубой очистки, аэрации и наладить переработку осадка сточных вод с отделениями термосушки и термоутилизации.