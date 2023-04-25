16 миллионов потратили на цифровой рентген-аппарат для поликлиники №1 в Липецке

В Липецкой городской поликлинике за два месяца на новом рентген-аппарате провели 1 650 исследований Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На цифровой рентген-аппарат для Липецкой поликлиники №1 потратили боле 16 миллионов рублей. Устройство выигрывает у старого оборудования по многим параметрам.

Пациенты получают меньше облучения. Техника работает быстро и выдает детализированные снимки, сообщает пресс-служб регионального правительства. Более того, результаты обследований можно хранить в электронном варианте и пересылать врачам узких профилей при необходимости.

За два месяца медики сделали с помощью нового оборудования 1 650 исследований и получили 2 465 снимков. Каждый день рентген-аппарат используют примерно для 35 липчан.

Напомним, прокуратура в Липецке провела проверку в ЛГТУ после случая с преподавателем, который получил ожоги от удара током.