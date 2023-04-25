Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 15:02

Ночные ливни, сильный ветер и тепло до +21 ожидают в Липецкой области в среду 26 апреля

Давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба
Алина ПАЛАГИНА
26 апреля в Липецкой области обещают облачную погоду и ночные ливни

26 апреля в Липецкой области обещают облачную погоду и ночные ливни

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 26 апреля, в Липецкой области обещают облачное небо и сильный ветер. Однако синоптики предсказывают теплую погоду. Ночью ожидают ливни, а днем небольшие дожди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В темное время суток температура воздуха опустится до +5+10 градусов. Днем ждут аномальное потепление от 16 до 21 градуса выше нуля. Давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба.

Ветер западной четверти – его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы будут доходить до 15-17 м/с.

На следующий день, 27 апреля, в областном центре ожидают теплую погоду. Снова пройдут дожди, но небольшие. Днем воздух прогреется до +20 градусов.