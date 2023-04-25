Омбудсмена Ираиду Тихонову наградят за возвращение восьми липецких бойцов СВО из плена

Уполномоченного по правам человека в Липецкой области наградят за освобождение восьми солдат из плена Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Омбудсмена по правам человека в Липецкой области Ираиду Тихонову наградят за возвращение восьми бойцов СВО из плена. На сессии облсовета 25 апреля Уполномоченный доложила о своей работе депутатам.

Женщина продолжает работать над освобождением других военнослужащих. Представить к государственной награде омбудсмена предложил председатель облсовета Дмитрий Аверов.

Напомним, в регионе увеличили единоразовую выплату многодетным семьям на покупку машины. Сумма помощи выросла на 300 тысяч и теперь составляет 1,2 миллиона рублей. Рассчитывать на поддержку могут родители, которые воспитывают восемь и более детей. Получить пособие могут липчане, которые прожили в области более десяти лет.