Из-за аварийного ремонта теплотрасс движение ограничили на шести улицах Липецка до 8 мая

В Липецке ограничили проезды по шести улицам Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 24 апреля до 8 мая на шести улицах Липецка ограничили движение из-за аварийного ремонта теплотрасс. Две дороги перекрыли – у дома №5 на улице Семашко и между многоэтажками №8 и №10 на Космонавтов.

Машины не смогут проехать по средней полосе возле дома №2 на Гагарина, если двигаться по Студеновской в сторону Ленина. На второстепенном проезде около Дворца спорта «Звездный» оградили участок по крайней правой полосе. Липчане испытают такие же неудобства на дорогах в районе Липовской, 1А в сторону Верхней Логовой и Интернациональной, 6 в направлении Желябова.

Специалисты приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба мэрии. Горожанам советуют продумать пути объезда.