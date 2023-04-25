Питьевую воду отключат в двух микрорайонах Липецка в среду 26 апреля

26 апреля в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 26 апреля, в двух микрорайонах Липецка отключат питьевую воду. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

В 16 микрорайоне без холодной воды останутся жители домов на Гагарина, 87, 87а, 89, 93, 91, 95, 95/2, 101/2, 97, 99, 101, 106, 103/1, 93/2 и Валентины Терешковой, 1/3, 2, 4, 4/2, 6/2, 6, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11/1, 10/3, 10/2, 10/1, 10, 14, 14/2, 16, 16а, 7/1, 5/1, 5/2, 3/1, 3/2, 3/3, 1/1, 1/2. Воду привезут на Гагарина, 87.

В 1-ом микрорайоне воду перекроют жильцам на Неделина, 31а. Машина с водой приедет по указанному адресу.

Специалисты предупреждают, что после включения жидкость может течь мутной. Также липчанам из микрорайонов 1-4, 7 и 14 стоит ожидать слабого напора в кранах. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.