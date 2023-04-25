Свет отключат на 24 улицах Липецка и в трех садоводчествах в среду 26 апреля

26 апреля в Липецке отключат электричество в трех садоводчествах и на 24 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 26 апреля, в Липецке на 24 улицах и трех садоводчествах отключат свет. Специалисты отремонтируют электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С восьми утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов на улицах Воронежское шоссе,12; Городовикова; Жактовская; Исполкомовская, 5; поселок Сырский Рудник, Прудная, 1, 1б, 2, 2б; Рудничная, д. 6; ул. Солнечная и Узорный переулок, 14, 2, 3, 8.

С девяти утра до пяти вечера свет погаснет в домах на улицах Воронежское шоссе, 6; Медицинская, 1, 3, 21; Минская, 49; Рябиновая, 11, 66, 68а, 70; Ударников; Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30, 31; Суворова, 18, 22, 24, 26, 28; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 11а; Арсеньева; Баумана; Литейная; Пожарского, 8; Ангарская, 59; Елецкое шоссе, 6 и Юношеская, 50. Также электроэнергии не будет в трех садоводчествах – «Светлана», «Тепличное» и «Коммунальник».

Задать вопрос можно по номера контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры работают круглосуточно.