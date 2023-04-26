Почетных граждан Липецка выберут из девяти кандидатов на сессии горсовета в июне

В Липецке за звание почетного гражданина Липецка борются девять кандидатов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке за звание почетного гражданина борются девять кандидатов. В июне на сессии депутаты проведут тайное голосование и выберут лучших горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди кандидатов – строители, бывший председатель городского парламента, экс-мэр, общественники, военный летчик и директор зоопарка. От «Завода Строительных Конструкций» представили Александра Гугнина. Виктора Долгих выдвинули от общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Генеральный директор компании по литью из чугуна и стали «Корстэл» и экс-председатель горсовета Александр Коробейников тоже претендует на титул. Сотрудники регионального УМВД выбрали председателя Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД Леонида Наливкина. От зоопарка выдвинули директора Александра Осипова.

Завод по производству дрожжей «Ангел Ист Рус» представит советник по качеству Наталья Пешкина. Звание будет отстаивать и гендир строительной компании «Липецкстрой» Валерий Сешенов. Генерал-лейтенанта запаса, военного летчика и бывшего начальника авиацентра Юрия Сушкова порекомендовал сотрудники воинской части 62632. Начальницу центра военно-патриотического воспитания Пост №1 Валентину Щедрину продвигают общественники «Памяти о сыне».

Липчане могут написать мнение о кандидатах до 29 мая. Отзывы нужно отравить в горсовет по адресу: 398001, Липецк, Советская, 22. Также с 9:00 до 15:00 можно связаться номерам: 23-93-99, 23-93-62, 23-93-76, 22-70-80. Обед длится с 13:00 до 14:00.