Пенсионер на «Ладе-Калине» пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе под Ельцом

75-летний пенсионер за рулем «Калины» устроил ДТП на трассе Орел-Тамбов Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Днем минувшего вторника, 25 апреля, в Ельце Липецкой области произошло ДТП с четырьмя машинами. В результате аварии на трассе Орел-Тамбов пострадал 75-летний пенсионер на «Ладе-Калине».

Предварительно, пожилой водитель столкнулся с «Ладой Ларгус», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Далее все пошло как по цепной реакции. 69-летний автомобилист второй машины зацепил «Ягуар», за рулем которого сидела 34-летняя женщина.

Иномарка, в свою очередь, врезалась в ВАЗ-2112 – отечественным авто управлял 35-летний житель региона. Владельца «Калины» увезли в больницу. Больше никто травмы не получил.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, на трассе Липецк-Хлевное в ДТП с фурой пострадали водитель и два пассажира «Фольксвагена».