Водитель «БМВ» врезался в ограждение на трассе «Дон» под Липецком и попал в больницу

В Чаплыгинском районе произошла похожая авария Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 25 апреля, в Задонском районе Липецкой области произошло ДТП. 41-летний водитель «БМВ» ехал на трассе «Дон» и не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и врезалась в ограждение. Автомобилист попал в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В тот же день случилась похожая авария в селе Буховое Чаплыгинского района. 64-летний мужчина за рулем «Волги» не справился с машиной и вылетел с дороги на улице Центральная. На скорой увезли 61-летнего пассажира.

За сутки в регионе инспекторы выявили 4 944 нарушений ПДД. Административное наказание получили пять пьяных водителей и 61 – за езду бузе ремня безопасности. Камеры записали 4 664 случая, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречку и неправильно парковались.