Из-за угрозы минирования второй день подряд ЛГТУ эвакуировали, занятия отменили до 13:00

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

В эту среду, 26 апреля, в ЛГТУ поступило новое сообщение о минировании. Об этом сообщили на официальной странице в социальных сетях университета. Студентов и преподавателей липецкого вуза эвакуируют второй день подряд. Пока занятия отменили до 13:00. На месте работают спецслужбы.

– О возвращении к учебному процессу будет объявлено дополнительно, – написали в группе.

Напомним, в минувший понедельник, 25 апреля, университет уже получал подобные уведомления. Всех, кто находился в здании, вывели сотрудники экстренных служб. К счастью, сообщение оказалось ложным.

В случае происшествия сразу набирайте с мобильного или стационарного телефона бесплатный номер «112». Диспетчеры принимают вызовы круглосуточно.