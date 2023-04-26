Горящий киоск с фастфудом в Липецкой области тушили два добровольца и два расчета МЧС

В Хлевенском районе сгорела точка быстрого питания Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром минувшего вторника, 25 апреля, в Хлевенском районе Липецкой области вспыхнул киоск с фастфудом. Вызов поступил в 11:40. Горящую точку быстрого питания на улице Ленина в селе Конь-Колодезь тушили два добровольца и два расчета МЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку металлического павильона на площади в шесть метров. Пострадавших нет.

В тот же день в областном центре загорелась десятиэтажка на бульваре Шубина. Спасатели выехали в семь утра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов и автолестница.

Жильцы потушили пламя до приезда сотрудников экстренной службы. К счастью, никто не пострадал. В одной из квартир сгорела внутренняя отделка балкона на площади в квадрат.