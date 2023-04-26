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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:59

Мощи святой Матроны привезут в Собор Рождества Христова в Липецке ко Дню Победы

Прихожане смогут поклониться мощам до 21 мая
Алина ПАЛАГИНА
С 9 по 21 мая в Липецке пробудут святые мощи Матроны Московской

С 9 по 21 мая в Липецке пробудут святые мощи Матроны Московской

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ко Дню Победы в Липецк привезут часть святых мощей Блаженной Старицы Матроны Московской. Ковчег доставят в Собор Рождества Христова. Прихожане смогут поклониться мощам до 21 мая. Об этом сообщили на официальной странице в социальных сетях Христорождественского кафедрального собора.

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