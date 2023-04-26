В Липецке ожидают сильные порывы ветра до 17 м/c в течение дня 26 апреля

Спасатели предупреждают липчан об усилении западного ветра Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 26 апреля, в течение дня в Липецке ожидают сильные порывы западного ветра до 17 метров в секунду. Спасатели напоминают горожанам о правилах безопасности.

Во время сильного ветра нельзя укрываться под деревьями и рекламными щитами, сообщает пресс-служба мэрии. Парковать машины рядом тоже не советуют. Также не следует стоять рядом со столбами линии электропередач.

Если в непогоду вы оказались на улице, стоит спрятаться в подъезде, подземном переходе или магазине и переждать. Липчанам также рекомендуют выключить бытовую технику.

В опасной ситуации звоните на «112». Вызов – бесплатный. Диспетчеры работают круглосуточно.

Напомним, в этот день синоптики обещали тепло до +21 градуса и облачное небо. Подробнее о погоде здесь.