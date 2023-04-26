Инженеру грозит отстранение от работы до 3 лет за рухнувший балкон в Грязях под Липецком

Управляющая компания должна исправить все нарушения в доме Фото: принтскрин видео.

Прокуратура завершила проверку случая с рухнувшим балконом в доме №56 на улице Правды в Грязях Липецкой области. Инженеру производственно-технического отдела грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или отстранение от работы до 3 лет.

Административное наказание назначат по части 2 статье 14.1.3 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Также правоохранители вынесли представление генеральному директоры управляющей компании. Организация должна исправить все недочеты в многоэтажке.

– Необходимо наказать виновных в бездействии, которые должны были отремонтировать балкон, – пояснили КП в пресс-службе региональной прокуратуры. – Организация обязана отследить все нарушения по содержанию общего имущества дома.

Напомним, происшествие случилось 25 марта. На втором этаже здания обрушился балкон. К счастью, жильцы и прохожие не пострадали. По информации СМИ стражи порядка начали проверку.