Память ликвидаторов катастрофы 37-летней давности на Чернобыльской АЭС почтили в Липецке

В Липецке почтили память героев, устранявших последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 26 апреля, в Липецке почтили память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла 37 лет назад. Последствия страшной аварии 1986 года устраняли около двух тысяч липецких специалистов. Также горожане выразили благодарность живым героям, сообщает пресс-служба мэрии.

К мемориалу Липчанам – Защитникам Отечества от последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции возложили цветы . В честь погибших собравшиеся отстояли минуту молчания.

Напомним, 26 апреля 1986 года возле Припяти взорвался реактор четвертого энергоблока на атомной станции. Для многих последствия оказались непоправимыми. Вокруг АЭС образовалась зона отчуждения в 30 километров. Спецслужбы эвакуировали население – более 115 тысяч человек. В ликвидации принимали участие почти 600 тысяч жителей страны.