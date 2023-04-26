После 19 лет работы Виктория Якимович ушла с поста директора библиотек Липецка

из социальных сетей Централизованной библиотечной системы Фото: с сайта

Виктория Якимович ушла с поста директора Централизованной библиотечной системы после 19 лет работы. Заявление подписал руководитель департамента культуры и туризма Иван Хромов. Женщина возглавляла ЦБС с 2004 года, сообщили на официальном портале муниципального учреждения.

За это время бывшая начальница организовала информационные центра и профильные и модельные библиотеки. Среди проектов Виктории Якимович называют Фестиваль читающих семей, «День добрых дел», двор-фест «Высоцкий: Твой. Мой. Наш», арт-фестиваль «Ш.К.А.F.». Экс-руководитель пригласила в Липецк более 60 отечественных и зарубежных писателей.

Бывшего директора неоднократно награждали за социально-культурное развития областного центра и региона. В том числе она получала Юбилейную медаль «Во славу Липецкой области» и Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком».