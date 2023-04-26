В Липецке без вести пропавшая 21-летняя девушка украла у пьяного друга ноутбук за 19 тысяч

Безработная липчанка украла у знакомого ноутбук за 19 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая находилась в розыске как без вести пропавшая. Ее подозревают в краже ноутбука.

В отдел обратился 34-летний мужчина. Он пояснил, что выпивал с другом в квартире дома по улице Стаханова. Гостю позвонила его знакомая, и он пригласил ее в их компанию. Друзья, изрядно выпив, уснули. Утром хозяин квартиры понял, что пропал ноутбук за 19 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили предполагаемую преступницу. Ею оказалась безработная липчанка. Технику она продала неизвестному за 3 тысячи рублей. Кстати, о пропаже девушки стало известно от ее матери. Ранее женщина написала заявление, когда дочь исчезла.