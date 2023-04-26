Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 11:37

257 семьям погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС выплатят по 5 тыс в Липецкой области

Из бюджета выделили более 1,2 миллионов
Алина ПАЛАГИНА
Родственники погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат материальную помощь

Родственники погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат материальную помощь

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецкой области материальную помощь выплатят семьям погибших ликвидаторов, которые устраняли последствия аварии на Чернобыльской АЭС. По 5 тысяч рублей получат жены и родители – всего 257 родственников. Из бюджета выделили более 1,2 миллионов, сообщает пресс-служба управления социальной политики Липецкой области.

Катастрофа произошла ровно 37 лет назад. От радиации пострадали Липецкая область и еще 13 субъектов России. Села и города в девяти районах региона отнесли к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом – Грязинский, Данковский, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Усманский и Чаплыгинский.

Напомним, в эту среду, 26 апреля, в областном центре почтили память героев, которые ликвидировали последствия трагедии на ЧАЭС. В 1986 году в зону аварии отправили около двух тысяч липецких специалистов.