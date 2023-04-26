257 семьям погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС выплатят по 5 тыс в Липецкой области

Родственники погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат материальную помощь Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецкой области материальную помощь выплатят семьям погибших ликвидаторов, которые устраняли последствия аварии на Чернобыльской АЭС. По 5 тысяч рублей получат жены и родители – всего 257 родственников. Из бюджета выделили более 1,2 миллионов, сообщает пресс-служба управления социальной политики Липецкой области.

Катастрофа произошла ровно 37 лет назад. От радиации пострадали Липецкая область и еще 13 субъектов России. Села и города в девяти районах региона отнесли к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом – Грязинский, Данковский, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Усманский и Чаплыгинский.

Напомним, в эту среду, 26 апреля, в областном центре почтили память героев, которые ликвидировали последствия трагедии на ЧАЭС. В 1986 году в зону аварии отправили около двух тысяч липецких специалистов.