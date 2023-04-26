С 1 мая трамвай перестанет ходить от Краснозаводской до Доменной печи №6 в Липецке

В Липецке на ЛТЗ закроют движение трамвая на четыре месяца Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 мая в Липецке перестанет ходить трамвай от остановки Краснозаводская до Доменной печи №6. Движение закроют на четыре месяца. Об этом в социальных сетях сообщила депутат облсовета Ольга Митрохина.

Работников Новолипецкого Металлургического комбината будут возить на автобусах внутри предприятия.

– Департамент транспорта пока не решил, как будут передвигаться жители Тракторного района, – написала на своей странице депутат.

Напомним, в областном центре к концу 2023 года закупят 28 новых трамваев и поставят 27 остановок. Ремонт трамвайных путей планировали в мае. Тогда в пресс-службе облсовета писали, что первым модернизировать начнут участок от заводоуправления НЛМК до кольца на улице Чехова на ЛТЗ.