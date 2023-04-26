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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:40

Брендовые вещи Артамонова объяснили в Липецке доходами от предыдущей работы

Прибыль от ценных бумах губернатора в 2021 году составила 48,9 миллионов рублей
Алина ПАЛАГИНА
Брендовую одежду губернатора Игоря Артамонова объяснили доходом от ценных бумаг

Брендовую одежду губернатора Игоря Артамонова объяснили доходом от ценных бумаг

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке брендовые вещи Игоря Артамонова объяснили доходами от предыдущей работы. Руководитель регионального управления внутренней политики Любовь Фролова в телеграм-канале прокомментировала статьи о гардеробе губернатора.

Артамонов часто появлялся на публике в модных вещах, чем привлек внимание СМИ. Некоторые вещи эксперты оценили в сотни тысяч рублей. В целом, образ губернатора, если учитывать пальто, пуховик, костюм и кепку от известных брендов, может доходить до миллиона рублей.

Любовь Фролова напомнила про предыдущую должность Игоря Артамонова. В банке будущий глава региона трудился в качестве топ-менеджера. В 2017 году мужчина задекларировал доход около 131 миллиона. А в 2021 губернатор заработал почти 52 миллиона. Большая часть прибыли принесли ценные бумаги – 48,9 млн. Оставшиеся деньги Артамонов получил на посту губернатора.

– За попытку хайпа – пятерка, – подытожила руководитель внутренней политики. – За работу с фактами – неуд.