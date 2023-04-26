Спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе

На Липецк надвигается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают жителей Липецка о грозе. Непогода может накрыть город в ближайшие часы. Напомним, что в областном центре возможны сильные порывы западного ветра. Синоптики прогнозировали до 17 м/с.

Во время грозы лучше остаться дома. Следует отключить все электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания. Оказавшись на улице, лучше спрятаться в подъездах зданий или в подземном переходе. Водителям не стоит парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а также у стен домов.

В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.