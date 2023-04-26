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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:58

Спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе

Непогода может обрушиться на город в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Липецк надвигается гроза

На Липецк надвигается гроза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают жителей Липецка о грозе. Непогода может накрыть город в ближайшие часы. Напомним, что в областном центре возможны сильные порывы западного ветра. Синоптики прогнозировали до 17 м/с.

Во время грозы лучше остаться дома. Следует отключить все электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания. Оказавшись на улице, лучше спрятаться в подъездах зданий или в подземном переходе. Водителям не стоит парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а также у стен домов.

В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.