На 19 улицах Липецка отключат свет, на 6 - холодную воду в четверг 27 апреля

В Липецке отключат свет и воду 27 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 апреля в Липецке отключат холодную воду и свет. С 8.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители улицы Катукова, 3, 11; р. Переулок Сырский, 3; Воронежское шоссе.

С 9.00 до 12.00 свет погаснет по улицам Буденного; Индустриальная, 2, 15, 169, 175, 183а, 224; Небесная, 10, 15; проспект Победы, Сырская. С 10.00 до 14.00 – в доме №12 по Горького.

Также с 9.00 до 17.00 свет отключат по улицам Октябрьская, 52, 53, 57а; Первомайская; Скороходова, 1, 8; Фрунзе, 5, 5а, 7, 7а, 11; Нахимова; Ангарская, 59; Юношеская, 50; Елецкое шоссе, 6; переулок Ушакова, 4-6, 8; Универсальный проезд, 11; садоводческие товарищества «Коммунальник», «Светлана», «Студеновское», «Тепличное». Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

27 апреля с 00.00 до окончания ремонтных работ холодной воды не будет в домах №1, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 10а по Писарева, а также в частном секторе по той же улице. С 10.00 до 20.00 краны пересохнут по улицам Крупской, 2; Прокатная, 12, 14-29; Суворова, 7, 9, 9а, 11-14, 15а,16, 18, 20, 22, 24; Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12-14, 16, 21; Невского, 13.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Писарева, 12; Крупской, 2. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.