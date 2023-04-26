В Липецкой области до +23 градусов тепла и небольшие дожди в четверг 27 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 апреля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Столбик термометра будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Днем в регионе небольшие дожди. Воздух прогреется до 18-23 градусов выше ноля. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт.ст.

В пятницу 28 апреля в Липецке пасмурно. В темное время суток около 11 градусов со знаком «плюс». Днем в областном центре до +20 градусов. Утром и вечером дождь. Ветер южной четверти 8-12 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.