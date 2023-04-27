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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 5:59

В Липецке в тройном ДТП на Воронежском шоссе пострадали 7-летняя девочка и 11-летний мальчик

Детей осмотрели медики
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
По факту аварии проводится расследование

По факту аварии проводится расследование

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 апреля в тройном ДТП в Липецке пострадали двое детей. На Воронежском шоссе столкнулись «Опель», «Мэу Матиз» и «Фольксваген». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили пассажиры «Матиза», 6-летняя девочка и 11-летний мальчик. Медики осмотрели их и отпустили.

В тот же день на улице Космонавтов в аварию попали ГАЗ, автобус и «Дацун». Пострадала 23-летняя девушка за рулем последней иномарки. А на Заводской площади столкнулись автобус и 21-летний мотоциклист. Парня с травмой доставили в больницу.

По всем фактам ДТП проводится расследование. Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 111 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 водителей. Еще 90 человек не пристегнулись. Автомобилисты 3 773 раза превысили скорость.