В Липецке в тройном ДТП на Воронежском шоссе пострадали 7-летняя девочка и 11-летний мальчик

По факту аварии проводится расследование Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 апреля в тройном ДТП в Липецке пострадали двое детей. На Воронежском шоссе столкнулись «Опель», «Мэу Матиз» и «Фольксваген». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили пассажиры «Матиза», 6-летняя девочка и 11-летний мальчик. Медики осмотрели их и отпустили.

В тот же день на улице Космонавтов в аварию попали ГАЗ, автобус и «Дацун». Пострадала 23-летняя девушка за рулем последней иномарки. А на Заводской площади столкнулись автобус и 21-летний мотоциклист. Парня с травмой доставили в больницу.

По всем фактам ДТП проводится расследование. Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 111 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 водителей. Еще 90 человек не пристегнулись. Автомобилисты 3 773 раза превысили скорость.