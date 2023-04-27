Два пожарных расчета тушили ночью горящий кирпичный дом в селе под Липецком

Ночью в Липецкой области сгорел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 27 апреля в Липецкой области сгорел кирпичный дом. Сигнал о происшествии поступил от жителей села Зенкино Чаплыгинского района в 00.13. По указанному адресу выдвинулись два пожарных расчета и доброволец. Когда они прибыли на место, дом полыхал. Также загорелся деревянный сарай. Спасатели справились с огнем. Увы, пламя полностью уничтожило дом и повредило постройку во дворе.

Спустя несколько часов в селе Черепянь Лебедянского района вспыхнул дом с мансардой. На месте работали четыре отделения и три добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорела мансарда, крыша дома и внутренняя отделка здания по всей площади.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.