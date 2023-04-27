В Липецке полицейские задержали трех жителей за хранение синтетических наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке 21 апреля полицейские задержали трех человек за незаконное хранение наркотиков. Вечером правоохранители патрулировали территорию в Советском районе. Их внимание привлекли 24-летняя девушка и ее 33-летний знакомый. В сумке у липчанки и в левом боковом кармане брюк мужчины нашли синтетический наркотик массой 0,99 грамм.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в тот же день полицейские поймали 33-летнего уроженца Лев-Толстовского района с амфетамином. В пакетике было 1,03 грамма.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ч.1 – до 3 лет, а по ч.2 – до 10 лет лишения свободы.