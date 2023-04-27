В Липецкой области слесарь из Ельца бросил коктейли Молотова в здания суда и администрации

Слесарь из Ельца пытался поджечь суд и администрацию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Ельце Липецкой области слесарь пытался поджечь суд и администрацию. Утром 25 апреля мужчина бросил в здание Елецкого районного суда бутылку с зажигательной смесью, сообщили lipetsk.kp.ru в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Также «коктейль Молотова» полетел в администрацию района. Злодея задержали.

Перед этим он записал странное видео. Ельчанин не объяснил, что произошло и почему пошел на такой шаг. Житель лишь повторял «где мои деньги» и «за мой счет живут».

Напомним, что Октябрьский районный суд Липецка прекратил уголовное дело против обвиняемого в убийстве жены и падчерицы в 2001 году. Причина тому - истечение сроков давности.